В Калуге ещё раз поменяли режим работы светофоров на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
22.12, 15:32
В администрации города прокомментировали многочисленные жалобы.

- При проезде 3-го Академического проезда с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 наши специалисты увеличили время работы доп.секции с 15 сек. до 23 сек., а при проезде ул. Новоспасская со стороны ул. Генерала Попова с 16:00 до 20:00 увеличен проезд по доп.стрелке и основного направления на 6 сек., время работы доп.стрелки увеличено с 19 сек до 25 сек, - рассказали 22 декабря в администрации. - Это изменение улучшит пропускную способность проезда перекрестков.

При этом ситуацию там продолжат мониторить.

