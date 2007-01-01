Афиша Обнинск
Калужских водителей предупредили о гололедице
Авто и транспорт

Калужских водителей предупредили о гололедице

Дмитрий Ивьев
22.12, 14:54
0 218
Во вторник, 23 декабря, в нашем регионе прогнозируют резкое похолодание до -13 градусов, сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

На дорогах возможна гололедица.

- Вся техника находится в режиме повышенной готовности. На данный момент работает 65 машин спецтехники, - заявил министр. - Также сформирован резерв: 43 комбинированные дорожные машины и 62 трактора, оснащенных снегоочистительным оборудованием. Подготовлено 58 погрузчиков, экскаваторов и другая необходимая техника, а также запас противогололедных материалов.

При этом он призвал всех автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах.

