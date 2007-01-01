Губернатор высказался о пробках на Правом берегу в Калуге

В понедельник, 22 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша высказался о проблеме на Правобережье. После изменения схемы движения там возникли большие пробки.

За прошлую неделю больше всего жалоб в соцсетях было именно на заторы в городе.

Губернатор заявил, что любым изменениям требуется время, чтобы к ним привыкли, а также подробные разъяснения причин их введения.

Шапша пояснил, что схема работы светофоров была изменена в связи с введением нового федерального ГОСТа. В то же время он поручил Дмитрию Денисову совместно с ГАИ внимательно отслеживать ситуацию и, если трудности сохранятся, подобрать оптимальную схему движения в рамках действующих правил.