Авто и транспорт В Калуге начались массовые проверки водителей
Авто и транспорт

В Калуге начались массовые проверки водителей

20.12, 11:25
2 2402
Сотрудники ДПС проводят их 20 и 21 декабря, сообщили в полиции.

В потоке машин выявляют нетрезвых водителей.

По данным на 8 утра субботы, уже задержаны два человека, которые пьяными управляли автомобилем. Транспорт отправили на штрафстоянку.

На одного нарушителя составили административный протокол. Второму калужанину грозит уголовное дело за повторное нарушение.

Полиция призывает калужан никогда не садиться нетрезвыми за руль, а также сообщать о пьяных автомобилистах по телефонам 547-888 или 547-535.

Проверки продолжатся во время всех праздничных дней.

