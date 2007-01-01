В Козельске женщину оштрафовали за отказ убрать тонировку

В октябре в Козельске инспектор ДПС остановил водителя на машине Subaru Outback и попросил привести светопропускание ветрового и боковых стёкол в соответствие с законом — то есть убрать слишком тёмную тонировку, которая мешает видеть происходящее внутри автомобиля.

Женщина, управлявшая машиной, отказалась выполнять требование. Дело дошло до суда, где она признала, что действительно не подчинилась законному указанию сотрудника полиции.

Козельский районный суд счёл её вину доказанной и назначил штраф — 3000 рублей. Пока решение ещё не окончательное: его можно обжаловать, сообщили 19 декабря в объединенной пресс-службе судов региона.