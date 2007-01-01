Афиша Обнинск
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге рассказали, как будут бороться с пробками на Правом берегу
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге рассказали, как будут бороться с пробками на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
19.12, 16:22
0 873
Фото: Правобережье Калуги.
Изменение схемы движения там вызвало большие пробки.

Этот вопрос в пятницу, 19 декабря, обсуждался на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения.

В официальном сообществе Правобережья пояснили, что перекрёстки улицы Генерала Попова с 3‑м Академическим проездом и улицей Новоспасской давно являются очагами аварийности. Основная причина ДТП - очень сложный манёвр: пересечение трёх полос при повороте налево.

- В итоге прокуратурой было вынесено предписание жёстко разделить потоки поворачивающих и едущих прямо, - говорится в комментарии. - Причина понятна - забота о безопасности, - но был абсолютно упущен момент, что разделение потоков ведёт к снижению пропускной способности перекрёстка.

Чтобы исправить ситуацию, с 19 декабря изменено время фаз. Добавлены секунды: утром - на выезд из района, вечером - на въезд. Далее будет проводиться ежедневная настройка благодаря адаптивной системе с помощью установленных камер. Камера фиксирует объём потока и увеличивает фазы светофора в наиболее нагруженных направлениях.

В ближайшую неделю обстановку там будут мониторить, чтобы внести при необходимости изменения.

