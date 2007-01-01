Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Ульяново сделали парковку для инвалидов у больницы

Дмитрий Ивьев
19.12, 08:16
Житель Ульяновского района, инвалид и участник специальной военной операции, пожаловался в прокуратуру: у местной больницы нет специальных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Хотя рядом есть обычная парковка, знаков и разметки для инвалидов там не было - заехать и припарковаться было сложно и неудобно.

Прокуратура проверила ситуацию и подтвердила нарушение. По закону, у медучреждений обязательно должны быть оборудованы доступные парковочные места для инвалидов.

После вмешательства прокуратуры администрация оперативно исправила ситуацию: на парковке появились нужные дорожные знаки. Теперь людям с инвалидностью будет проще добираться до больницы на машине, сообщили в надзорном ведомстве 19 декабря.

