Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области за год отремонтировали пять мостов
Авто и транспорт

В Калужской области за год отремонтировали пять мостов

Дмитрий Ивьев
18.12, 13:31
0 272
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 году в Калужской области полностью обновили пять мостов. Все они уже введены в эксплуатацию, сообщили 18 декабря в правительстве.

Объекты находятся на важных дорогах региона: 

  • через реку Клютому в Козельске — соединяет пригороды с центром района; 
  • через Которянку на трассе Брынь — Зимницы — Новослободск; 
  • через Выссу, Калужку и Кванку — эти мосты входят в опорную дорожную сеть и связывают разные районы области.

Общая длина отремонтированных конструкций — почти 252 метра.

Во время ремонта дорожники заменили покрытие, обновили инженерные коммуникации, укрепили подпорные стенки и конусы, сделали гидроизоляцию, а также установили композитные ограждения.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNWaTg3eFNXU0J2UjZ0M0VVZ3l5UkE9PSIsInZhbHVlIjoiS0tKdjdPZkpXU05QcktiWGtDQ1VTUVB0Qk8vaUl3NVI1SVBZb0hlMXcwc3YyVEdnc2JFSkVPcHFMY0w1RVBoRlVEZS9HckdOTmtuSGgvVkZKTDl1emJUdVNqcnJackVFRmRqWjVCaERWL3FwYjExekFFekpUaHdZQWJzWTJhYS9aK25INW9Tdmc3TXpveUVUZVpTNlJYVU4rMlpPYXVJNUtNcHNUT0lmc3ZRUnZ6UnBISFgyMEE4RnRIVUN2QzZlenhTL0hRd0ZsUXFKa29vR3RlK0d2YWdjdkdjQ3A5K1VqSFZoakZibmtDTDRNcHA1SmtpR0dJR01MVk1TOWxDZHZ1L3JFSVZYUUY4NEN0VkFSSFpvd2hCaFUxd2hqWHZTQkdYdjhCNVdJU0U4ck5aWHV4ODMvczN0ZkR1a1J6UmZ2TDAxR2pvVy9SMERCSUp2MjF1VEtNaWJ4T1FJajRZVUYzWjJFbkVkRnJMbmxWSk44SlNPMTFVQWorcml0MzJ3aGVDV0hxQ3NoVllmWE9jZWREYVBFUHNKa3ZzRHMwS2k5cEx5a1hneHFieHlFcFQ4K2RMVVlYUWlsME5PQmNHNCIsIm1hYyI6IjI4ODhkMTIwMWUzMWRhZjY3ZTRiOGYyMzM4ZTQ3NzNhNGRjZjIwY2MzZWE5NTg3NjQyMjFmYTc0MDUwNjQ0M2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImovUVVZQi9MTVl6b1o5NFptRy9mR2c9PSIsInZhbHVlIjoiMklkeWw2b0NYR0IwTmNxOUp0OGhlMzU2SHRxQ3hHUE4yM3Vha2ZkZERDYk1lMElMcEk1V1pkcGo2Vi8yRzVJK0NSaVc5NEtOZ0ZOTC9oMGVObVVUcFlDaVlBNVdka2FQa0lscjkvck5JMFdsS2d0MUVpK1p0OTZ6NUpHeDBtUDlCbmdwZWFtdXBHZFAweHhEVGR4QTlEY3BqNWpHdGkvVmh2UHBPeWJMa3lLbkFXVktBVzEzY0VqVzBCcTl5VE8zb29DL20xTHFQZHdrWTFMekhuYmlwcEQwcGJLeE9YaDhWSFdocTF2MEFxcWlsZFZZdWh5eHdHZkxMSms2NUdkN0grMlQ4cGFMckRrNWFVQXpBaWV1cnlHMzkvcUlScENMcm85VDFUZ2RJK2VKQm9LcjRzSldmc1dhTnh6NHNwL05IVEJzMmc0bU9oczRKWnFlTnhNVFFkN0RMU2YyZmZkRW1TVllTSlFnUFc2R2tVYmt4QzlNL01CcjU5UDVIa2V3MmNSbVBNdDJpTlR1c3RhRysyWnhTRFQ2WncxWVV4bUxHb0lDRzBSOUJrUHY1NTRRS3J0UUllTlB1MnRrTzdBc2txU3BTcUhoNERXRUpCRlVsT1dQVkxGZEQ0VS9ROTRqenBwV3BmVHZHZWF4ak1XNFlUb09acm95UWFoeGp5TXhReTJjYWh3YWZXQmpsTXVLQmhwTlZSTjJicWRmS0RCQmlZZXg2Wk9YYU5Kc0xQcm9jMmRPVlIrbXVNZHUyYzlrZytncDFScW9zMGZVTVBCaVRBY2pKYTVxdE56VkFUYUJyYmRlZjY5ajIrQVVrZHRxZm9rR3FLM2wyMkFXY3FhLyIsIm1hYyI6ImFkMTc1ODI5OWM3ZmI5NWVmMjJjZGJiN2FhNjVlNzA2MGVlMWQ5NzkzMzVlNDk3ZmE2NDFkNWUwYWJlYjVhZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+