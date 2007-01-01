В Калужской области за год отремонтировали пять мостов
В 2025 году в Калужской области полностью обновили пять мостов. Все они уже введены в эксплуатацию, сообщили 18 декабря в правительстве.
Объекты находятся на важных дорогах региона:
- через реку Клютому в Козельске — соединяет пригороды с центром района;
- через Которянку на трассе Брынь — Зимницы — Новослободск;
- через Выссу, Калужку и Кванку — эти мосты входят в опорную дорожную сеть и связывают разные районы области.
Общая длина отремонтированных конструкций — почти 252 метра.
Во время ремонта дорожники заменили покрытие, обновили инженерные коммуникации, укрепили подпорные стенки и конусы, сделали гидроизоляцию, а также установили композитные ограждения.
