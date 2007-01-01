В Калужской области за год отремонтировали пять мостов

В 2025 году в Калужской области полностью обновили пять мостов. Все они уже введены в эксплуатацию, сообщили 18 декабря в правительстве.

Объекты находятся на важных дорогах региона:

через реку Клютому в Козельске — соединяет пригороды с центром района;

через Которянку на трассе Брынь — Зимницы — Новослободск;

через Выссу, Калужку и Кванку — эти мосты входят в опорную дорожную сеть и связывают разные районы области.

Общая длина отремонтированных конструкций — почти 252 метра.

Во время ремонта дорожники заменили покрытие, обновили инженерные коммуникации, укрепили подпорные стенки и конусы, сделали гидроизоляцию, а также установили композитные ограждения.