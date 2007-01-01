Афиша Обнинск
Авто и транспорт Власти прокомментировали транспортный коллапс на Правобережье Калуги
Новость дня Авто и транспорт

Власти прокомментировали транспортный коллапс на Правобережье Калуги

Дмитрий Ивьев
18.12, 14:50
Как мы уже рассказывали, после изменения схемы движения там начали постоянно собираться пробки.

В четверг, 18 декабря, ситуацию прокомментировало управление городского хозяйства:

- В связи с введением нового ГОСТа на территории Российской Федерации, который запрещает повороты/развороты налево при движении встречного потока работу светофоров изменили. Эти требования обязательны. Понимаем, что это создаёт неудобства для жителей. Нововведение будем мониторить, также направим запросы в ГАИ для рассмотрения внесения коррективов в работу светофоров. Решение по выделению полосы было принято на комиссии по безопасности дорожного движения для обеспечения работы общественного транспорта с учетом стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ.

Новости по тегу
дороги
