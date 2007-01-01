В Думиничах вывезли брошенную машину
Автомобиль находился в районе дома №97 на улице Ленина.
- Нередко автовладельцы первоначально игнорируют требования законодательства, разъяснительная работа не всегда сразу дает результат - к нарушителю применяются меры административной ответственности, - рассказал 18 декабря начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов. - Как итог: неисправное транспортное средство эвакуировано собственником, нарушение устранено.
Он напомнил о штрафах за брошенные авто: от двух до 20 тысяч рублей.
