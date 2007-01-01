В Калуге на дорогах поймали больше 100 нарушителей за несколько дней

Из-за роста числа ДТП с участием пешеходов в осенне-зимний период в Калуге прошла специальная акция «Внимание! Пешеход». Полицейские сосредоточили патрули в тех местах, где раньше чаще всего происходили аварии на переходах.

За несколько дней работы выявили более 100 нарушений. Большинство - со стороны водителей. В 54 случаях машины не пропустили пешеходов на «зебре».

Но и сами пешеходы не всегда были внимательны - зафиксировано 12 нарушений с их стороны, например, когда люди выходили на дорогу, не убедившись в безопасности.