На четырех перекрестках Калуги поменяли режим работы светофоров

Изменения произошли на пересечениях улицы Кирова с Ленина и Московской, а также на перекрестках Заводской с Хрустальной и Фомушина с Новоспасской.

Разъяснения 17 декабря опубликовала калужская Госавтоинспекция.

- Теперь зеленая стрелка в дополнительной секции, разрешающая поворот налево, горит не вместе с зеленым сигналом в основной секции, а только с красным, - отметили в полиции.

Там пояснили, что такое требование содержится в ГОСТ Р 52289-2019. Изменения вступят в силу через две недели – 1 января. По этому документу поворачивать налево или разворачиваться на стрелку можно только в том случае, если встречке горит красный.

Калужан призвали быть внимательными на дорогах. В полиции также напомнили, что за водителями на перекрестках следят камеры.