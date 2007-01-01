Афиша Обнинск
Авто и транспорт В Калужской области мужчина получил принудительные работы за угон автомобиля
Авто и транспорт

В Калужской области мужчина получил принудительные работы за угон автомобиля

Евгения Родионова
18.12, 10:35
0 461
В четверг, 18 декабря, прокуратура Мосальского района сообщила о поддержании обвинения по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины.

По данным прокуратуры, он признан виновным в угоне автомобиля с применением насилия.

— В августе мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на территории города Мосальска и завладел чужим автомобилем. Он ударил рукой в туловище мужчину, который пытался помешать его действиям, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев.

авто и транспорт
