В Калужской области у мужчины забрали автомобиль за езду без водительских прав

В среду, 17 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В октябре мужчина, не имея права управления транспортным средством, передвигался на своем автомобиле на улице в городе Кирове. Его остановили сотрудники ДПС, - уточнили в ведомстве.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение автомобиля после лишения водительских прав.

Суд наложил арест на автомобиль.