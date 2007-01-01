Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области у мужчины забрали автомобиль за езду без водительских прав

Евгения Родионова
17.12, 12:15
0 208
В среду, 17 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он обвиняется в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

— В октябре мужчина, не имея права управления транспортным средством, передвигался на своем автомобиле на улице в городе Кирове. Его остановили сотрудники ДПС, - уточнили в ведомстве.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за вождение автомобиля после лишения водительских прав.

Суд наложил арест на автомобиль.

