Калужские автомобилисты рассказали о новой проблеме на Правом берегу
Калужские автомобилисты рассказали о новой проблеме на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
16.12, 15:59
Фото: Яндекс.Карты.
В официальном сообществе района 16 декабря опубликовали жалобу на перекресток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда, где недавно смонтировали дополнительную стрелку светофора.

- Нам, водителям, которые выезжают из дублера и которым нужно развернуться в город или налево на Академический проезд, теперь вообще нет шанса прорваться в левую полосу, так как она стоит от одного светофора до другого и дальше, - рассказал калужанин. - Раньше в основном таких проблем не было и всегда был разрыв, когда на остановке «Библиотека» включался светофор, можно было втиснуться. Сегодня утром была огромная пробка в левом ряду. Прошу обратить внимание на проблему, которую создали для жителей района.

Городские власти пока не комментировали ситуацию.

