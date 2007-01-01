В Калужской области у водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду

Во вторник, 16 декабря, прокуратура Жиздринского района сообщила о наложении ареста на автомобиль, водитель которого управлял им в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры, водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и был лишён водительских прав.

— В мае мужчина не имея прав на управление транспортным средством, передвигался на легковом автомобиле, принадлежавшим его супруге. На автомобильной дороге «М-3 Украина» на территории Жиздринского района он был остановлен сотрудниками ДПС. Освидетельствование подтвердило наличие у него алкогольного опьянения, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль.