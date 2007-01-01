Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области у водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду
Авто и транспорт

В Калужской области у водителя конфисковали автомобиль за пьяную езду

Евгения Родионова
16.12, 14:00
0 673
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 16 декабря, прокуратура Жиздринского района сообщила о наложении ареста на автомобиль, водитель которого управлял им в состоянии алкогольного опьянения.

По данным прокуратуры, водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и был лишён водительских прав.

— В мае мужчина не имея прав на управление транспортным средством, передвигался на легковом автомобиле, принадлежавшим его супруге. На автомобильной дороге «М-3 Украина» на территории Жиздринского района он был остановлен сотрудниками ДПС. Освидетельствование подтвердило наличие у него алкогольного опьянения, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Суд наложил арест на автомобиль.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNDTi9HNjVFUFVNbWE0Y2tHbHNkV0E9PSIsInZhbHVlIjoiZFJOV2Q5Q3RGaElXWGpOWnZOb3R0aDlpbzdaUk5yTTEvNVJnaTNtOHo5QU94SnlmcmZUYS81WWlnZkhSc2w4Q1hRS21YUWFVL1hWOCtDZjhDUkJHc0VvbUhqZ09oVDFuUE5LZm9OUGM3RndLVlhmUURXL1c0MzN1S2c4Q08rOXZYc3pxRktYZlg2eEU0TWZKa0kxb3dTN2tXYWFlYmFkS214OFBsR1U4TlFEUDg0N0k1ckJra05oTnlrcU1SbUpjakJoNnUranhrb0UxbHE3dnZCZTdqeFVIYmlmbDZIOWpUTTJmZ3RJRmwrdk5CSURGaFBFSEVOTFVhbFVhZmNGb1l0VnpLT3VVUHI3RHRFMXNibkxLaDFzM2FSUjF4a0ZYQy9QVGlPK0FwRlpoNVEvdjVBbXBhRkV5eDJ1NEluWmJhaFlGUDZ6d3JIZWNaZzFsVUx0ZFdrdXdyWGViMnFzOE81TEhDMjN1WHRIcUVnSlZhdHJLcmJ5U2FHVnZwSkNXUG5DQkR2bzdqMlpxcDdUdDYwNHQ3MndHS2J6VnRrYVFSUFNHajhINE1PWHNGbUczcERiREJRakZJYnk3UW5OeiIsIm1hYyI6IjdlZDQwMWIwMDBkYThjNmU3ZDUwODgxZDgzM2Q4MDUxYTE2NjRiNGI2MTVkNmJkNzAzYzY1NGI1MWQwYjI4N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imk3a2NkOFY1NUtxalR1azNaSVN5Q0E9PSIsInZhbHVlIjoicXpJSHdrUmh5WnliOXlTS1BQR21JbVBrbEtjOFcwQ2hnbVowNkh3Ym0vU0hEVlp1bmpkekpFU3IxVEVsVFY2YkFHU0FqekNWdmpBQ1d1R3NxQ21tb0M0WGUxcThFbEloSkYxdStnT3A2SHJyVjJRQy9CVk93eWpIdWVPWUIzbTNpSXZnOHhrcVVyRWZBeG05eldhQSs3S1JoSUMza0NzekIvQ1EvdS84SndmdDF1UUhKdkZXNng5WkgrV2NVbUtleExMMm8rbk1tcHBHOU5SakdLOEpjY2dkOWRrUXAxdHNyOGErWXBGbEozQWtFUEcwUFMraVVKSUYyb21xQmlQTlVIRFlTQVZNa090TVlXdnZ1ekx6UXMrWlA3NGxvSUR0a1ZyMUNrZjJGSmZCOEpzZzJJR3l4aHBoQUIva3JYSUpob081S1RBKzVQc3FnRUwwSVRnQjVybzBBWXFXcXU5VGRzaG52VFQ2M01hbWZ3NnNzaXZaK3A0d2pPYlVlMk1XSkZtS21nQ1dyU3V6RmtFOGF0T0kwY0t1VUZGSm1YeXBWY245R1VIUUFBRmluSlk0MzRFSDZHamtSV3ZzYVRVTm5WYVVWSnR0SlQxZ1FkRUNvemNOclRLOElVYThhcm9Eek5XVGNaTThRNVFuNFNjbXZDUmVqbjRCbUp3aE50S0ErWFFGb2VDMWxxbWsvbFRIaTBGQi9CSG1pNmlJcTVleVpqLy8xb2M0UkpsbDM1MktscFNkd0VjZG1Td0hkWUVqOURjNUUweGNBSjllVVNkK0wwTEpuTlM0blJVQ2lOcm5iam95bUwyendUQ1AvVU1KUFVqUnRNWXJRMzdjTnZsNyIsIm1hYyI6ImY5NjI2YjIxODAzMWEyMjU0ZWEzNjMyNDQ1NjNhMjkyYzQxYmEyMDY0M2NiYjE1NTc2NTEwZGNjNzUyN2RiNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+