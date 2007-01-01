Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге с улицы Хрустальной плохо ходят автобусы вечером

Евгения Родионова
16.12, 09:35
0 387
Об этом в воскресенье, 14 декабря, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, с 19.00 до 21.00 вернуться домой или наоборот уехать из района улицы Хрустальной невозможно.

— Был интервал в час, пустили льготный автобус, но поставили обед в самое необходимое району время, теперь дыра в два часа с 19.20 до 21.20! Частные маршрутки уже после 18.30 сходят с линии. Дежурная частная машина то ли будет, то ли нет. И снова отписки про пассажиропоток, пробки, а людям как быть? - написала калужанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Расписание составлено с учётом пассажиропотока, пожеланий жителей и норм Трудового кодекса для водителей. В случае изменения параметров пассажиропотока будем рассматривать возможность внесения изменений.

Партнёрские новости
