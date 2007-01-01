Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В деревне Рудня Калужской области родители вынуждены сами возить детей в школу

Евгения Родионова
15.12, 16:50
Об этом в понедельник, 15 декабря, написала жительница деревни Рудня Дзержинского округа Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, родители вынуждены сами возить детей в школу.

— Когда будет школьный автобус и остановка на улице Лесная? Обещали в декабре. Сколько можно тянуть кота за хвост? Сделайте уже доступ в школу детям! - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— В Дзержинском округе есть подвоз из деревни Рудня в Товарковскую школу №1, но именно на улице Лесной автобус остановиться пока не может. К сожалению, дорожные работы, необходимые для запуска транспорта, ещё не завершены. Постараемся решить вопрос в течение учебного года.

