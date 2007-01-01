Афиша Обнинск
В Калуге расписание общественного транспорта изменится на праздники

Дмитрий Ивьев
15.12, 15:52
В период новогодних каникул, с 31 декабря по 11 января, автобусы и троллейбусы будут ходить по графику выходного дня. Пассажиры смогут воспользоваться транспортом с 6:00 до 00:00.

В понедельник об этом рассказали на планерке в городской администрации.

Дополнительные восемь троллейбусов выпустят на линию в ночь на 7 января. Они развезут по домам калужан, которые будут находится на рождественской службе в православном кафедральном соборе. Троллейбусы поедут от Старого Торга по маршрутам № 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 и 18.

