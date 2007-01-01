Калужанка рассказала об отсутствии вентиляции в автобусах

В пятницу, 12 декабря, в редакцию обратилась читательница с вопросом к Управлению Калужского троллейбуса по работе водителей маршрута №4.

По её словам, они не включают вентиляцию в салонах.

— Почему водители не включают вентиляцию? 11 декабря, когда на улице был дождь, ни на одном автобусе не включалось. В салоне сырость и вонь, а полностью был забит людьми. Это экономия топлива или лень и неуважение к пассажирам? - рассказала о проблеме калужанка.

Представитель Управления Калужского троллейбуса дал комментарий по ситуации:

— Автобусы, обслуживающие пассажиров маршрута №4 оборудованы климатическими установками. В холодное время года система вентиляции климатической установки включена постоянно. При повышенной влажности используются люки в крыше и боковые форточки. Работа климатической установки в режиме вентиляции никак не влияет на расход топлива. Водителям рекомендовано обращать внимание на климатическую обстановку в салоне.