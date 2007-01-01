Афиша Обнинск
Авто и транспорт На дорогах Калужской области пройдут массовые проверки
Авто и транспорт

На дорогах Калужской области пройдут массовые проверки

Дмитрий Ивьев
12.12, 19:00
Чтобы снизить число аварий с участием пьяных водителей, на дорогах Калужской области пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Оно запланировано на 19, 20, 26 и 27 декабря и пройдёт на всех федеральных трассах, обслуживаемых отдельным батальоном ДПС ГИБДД региона.

Поводом для усиления контроля стала тревожная статистика: с начала года по 8 декабря в регионе зафиксировано 47 ДТП, в которых участвовали водители в состоянии опьянения или отказавшиеся от проверки на алкоголь. В результате 6 человек погибли, 19 получили травмы.

