На дорогах Калужской области пройдут массовые проверки

Чтобы снизить число аварий с участием пьяных водителей, на дорогах Калужской области пройдёт профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Оно запланировано на 19, 20, 26 и 27 декабря и пройдёт на всех федеральных трассах, обслуживаемых отдельным батальоном ДПС ГИБДД региона.

Поводом для усиления контроля стала тревожная статистика: с начала года по 8 декабря в регионе зафиксировано 47 ДТП, в которых участвовали водители в состоянии опьянения или отказавшиеся от проверки на алкоголь. В результате 6 человек погибли, 19 получили травмы.