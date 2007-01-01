В Калужской области поймали почти 1600 нарушителей за рулем

С 26 ноября по 7 декабря полиция провела профилактическую акцию «Встречная полоса», чтобы снизить число опасных манёвров на дорогах. Инспекторы ДПС работали на самых аварийно-опасных участках, выявляя водителей, которые грубо нарушают ПДД.

За это время зафиксировали 1588 нарушений. Среди них особенно выделились 27 случаев, когда водители выезжали на встречную полосу, чтобы объехать препятствие - такое нарушение может стоить не только штрафа, но и прав. Ещё один водитель попался на повторном аналогичном нарушении.

Также полиция зафиксировала 12 случаев игнорирования дорожных знаков и разметки, а 8 человек развернулись или повернули налево там, где это было запрещено.