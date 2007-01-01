Вылет самолета из Калуги задержали на девять часов
Пассажиры с большим опозданием добрались из Грабцево в Минеральные Воды.
Рейс был назначен на 19:00 вторника, 9 декабря, однако самолет совершил взлет только в 3:56 10 декабря.
Как пояснили в калужском аэропорту, такое длительное ожидание связано с ограничениями на полеты, которые во вторник вводила Росавиация. Борт авиакомпании «Азимут», который должен был лететь в Минеральные Воды, не смог прибыть в Калугу вовремя.
