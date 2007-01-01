Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области чиновник раскритиковал дорожников

Дмитрий Ивьев
09.12, 16:44
С критикой на еженедельной планерке выступил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- В частности, больше месяца ждал реакции от соответствующих служб, но её не было. Люди в соцсетях на моей странице просили помочь в грейдировании дороги, ведущей до н.п. Трубицино и Костино, - заявил он. - Сегодня часть проблемы решена. Техника прошла до Трубицино. Остаётся участок до Костино.

Парфенов поручил в кратчайшие сроки привести в порядок данный отрезок.

