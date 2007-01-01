В селе Калужской области не могут уехать на работу из-за маршруток

Об этом в понедельник, 8 декабря, написала жительница села Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, каждое утро и вечер ходит маршрутка №235, а должен быть автобус.

— Пишем в администрацию отвечают, что будет автобус, 2-3 дня проходит и снова маршрутка. Едем битком, так как уже едет с Малоярославца и Обнинска полная, нам с села Коллонтай невозможно уехать. Просим помочь в этом вопросе. На работу и домой добираемся с трудом, - написала женщина.

— Согласно госконтракту на маршрут Обнинск-Малоярославец 235-ОЗ должны предоставляться автобусы среднего класса. После проверки отчетных документов за ноябрь и декабрь и выявления использования автобусов меньшей вместимости к перевозчику будут применены штрафные санкции, - прокомментировали в Министерстве транспорта Калужской области.