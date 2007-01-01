На одной из улиц Калуги запретят движение грузовиков

В ближайшее время схему движения поменяют на улице Мелиораторов, сообщили 9 декабря в управлении городского хозяйства.

- Будет запрещено движение грузовых автомобилей и транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, а также тракторов и самоходных машин с помощью дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», - пояснили в управлении.

Там напомнили, что дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, эмблему организаций федеральной почтовой связи, надпись «Почта России» или белую продольную полосу на синем фоне, эмблему организации специальной почтовой связи, надпись «Спецсвязь», а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне.