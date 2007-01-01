Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужанина осудили за повторную пьяную езду на мотоцикле
Авто и транспорт

Калужанина осудили за повторную пьяную езду на мотоцикле

Евгения Родионова
09.12, 15:49
0 295
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Перемышльского района сообщила о вынесении приговора 29-летнему местному жителю.

По данным прокуратуры, он признан виновным за повторное управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— В августе мужчина, несмотря на непогашенную судимость за пьяную езду, вновь сел за руль мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС на дороге в одном из населённых пунктов Перемышльского района, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на один год. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет шесть месяцев.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlZZFBsbWpxLzhKUlpRZ3IyUmNwSHc9PSIsInZhbHVlIjoiaXY2MXYxOW9pRytONDVsNzc4UGFKczhtYnl3N1liNW1HdnhwZ21UTnFSRm9VS1ZuVVRGcENWQzNyeUVNWlpTZEF1STM0OGF0TEZhTkFPVzZBd1llb1d3eVliMGM0SjNWU20wMlB3WTYxSmF3SHZpQzk0Vk90MnFHaWkxMUJReFZvYnJYOTJLWkxsTE5lS09ZK0pBN1dyMzFYQXRUQ1V2L09MaXRHUXpYdTNMYWp4TXhNSHF5RkhPM25tc2hNS1h2SUxlcGR3SEtCOWVNUFpVSWJlMERVNXdzc3lESEZuMkNpci9lSTFkQlZsTjloOHg0S294bXNqV2FXWHdWRVRPNTliWWU1TlZocnUwbk82VnpLM0NoTUF1R29WTHNVQm5jemtZUGFlb2Y5Yk5VZ0RzelprOHkzNWUwTzFzcCtFSmNZdUtyYllYV09wWUlreGJ5TUQveXJXSzl3ck1kN0d5NUNZZjNRZ1h1SDRXd2ErWFR5c3E1bVNJRDZFWEtOZG1sZWp6YnFNa3Q4TWg4aENPcHZ2bEMxbnA2dXEwNFl3RFFCTEpOSlRnQUVSZFg3R2xDR3hpTG0xZjZHRG9oSm9wKyIsIm1hYyI6IjJlN2VlY2ZmMWQ5ZGZjNmQwNmQxYTE1MmI3ZDJmYjg2MzNkNDMwZDg1ZDM1OWJmZmEwOTI4YzA1YTUyMGFkOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR3UkRMRUczME9jM1luWEZBRzh3bGc9PSIsInZhbHVlIjoiMDJ0U2RhTHMwMUxqcnExR01xMGF4QjFkOUJqNWdaNnE4YzVRQ1B3Rm9TcHhTUERlWHFrcDlUR0lNSmFlZndBN1ZYVVdKU3ZIUGtnYXA3aEJHOURWR25uR2RDaWloTXlGcC9qektvTUY0VVdMNzY4SCthYUlNQW9zd1FnWnhER2xSaXcvbDlaNDJYZlNuc3ZtK3pXT3pKQmJ3UXVic1krSmtNQ2x2VWpQZ3crL09nZERXeDVGMGx0UmZuNnZpalFzOHlIbzJPYTVJaVBLMS9rbnU1V2VZZ3c3OWVQbGlqZklsRnpZeGVqaTBkMGxvTGJjQmlSWTFheHh3Yk9KNDRwQ2RFbnpmNmNWWXpCQlNmWmZKRFVMTHgwMHcrRGN6MW93c3JjS0pmRWdoc0NBVzF4czBnTDFPK3lUcFRrcjJOc2o1VlhkZC80TG1zUUMrajdzdHdxR2FJeHNXZ3BkaWFNUlR3Tk1wSHZYTU5jN1Z4aWt2Y05HajBqWG5ncTVYQURHb3A4S2dtVUVBZkRzZmJHN3UvVDlFU094L2JWb1pzV2JXVS9NTU91RUhmemxwNFM3cGJJbkFFK2xHaTZHcUkxUEVCRWlLY3VRU3FrdVEyNmx2VmFGc1p0TkxESTRGeTJ3RHViOGJjVXliR3JoKytsRWVuNlZOUGVldFkzemJoZFgvL0ZvVktITExFRGVpVUUvR083SGtHTGQwbjNBNXZxZ2xwcWdzRVZBMlZzajZrN0JsTU90aEU2UEtFdXJsNWNUZUJISU5GUGwxN21PRlcvS3U0OXRLTEpFWmlyRzhkYW1rM1JUZ1BVZWUrbmFzbDI3N0hzOWVHWDcrQngzTW1CZyIsIm1hYyI6ImRmMmI3YjdmOGYxNzFiNGJlZmU0ODdiMGFhZGI3MTcwZDMyMzc5OTMzMGI1OTA5ODI2NzkxMTYyYzQyMzNhNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+