Калужанина осудили за повторную пьяную езду на мотоцикле

Во вторник, 9 декабря, прокуратура Перемышльского района сообщила о вынесении приговора 29-летнему местному жителю.

По данным прокуратуры, он признан виновным за повторное управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

— В августе мужчина, несмотря на непогашенную судимость за пьяную езду, вновь сел за руль мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС на дороге в одном из населённых пунктов Перемышльского района, - пояснили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на один год. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет шесть месяцев.