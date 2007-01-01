В Калужской области у мужчины забрали водительские права из-за наркологического заболевания

Во вторник, 9 декабря, прокуратура города Людиново сообщила о лишении прав на управление транспортными средствами 45-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он состоит на учёте у нарколога.

— Мужчина, имеющий действующие водительские права, давно состоит на диспансерном учёте у нарколога в Центральной межрайонной больнице №2. Диагноз, поставленный ему врачом, является противопоказанием к управлению транспортными средствами, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием лишить его водительского удостоверения.

По решению суда права у водителя изымут.