В Калужской области у мужчины забрали водительские права из-за наркологического заболевания
В Калужской области у мужчины забрали водительские права из-за наркологического заболевания

Евгения Родионова
09.12, 13:40
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 9 декабря, прокуратура города Людиново сообщила о лишении прав на управление транспортными средствами 45-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он состоит на учёте у нарколога.

— Мужчина, имеющий действующие водительские права, давно состоит на диспансерном учёте у нарколога в Центральной межрайонной больнице №2. Диагноз, поставленный ему врачом, является противопоказанием к управлению транспортными средствами, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием лишить его водительского удостоверения.

По решению суда права у водителя изымут.

