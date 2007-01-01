Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Власти Калуги заявили о полной готовности к зиме
Авто и транспорт

Власти Калуги заявили о полной готовности к зиме

Дмитрий Ивьев
08.12, 15:48
1 408
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калуга полностью подготовлена к наступлению зимних холодов и снегопадам. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Василий Полежаев на планёрке 8 декабря. Он отметил, что коммунальные и дорожные службы уже принимают меры для обеспечения безопасного движения автотранспорта.

Полежаев напомнил, что городские службы уже начали обрабатывать дороги песко-соляной смесью и химическими реагентами. Для оперативного реагирования на погодные изменения круглосуточно дежурят специализированные машины, особенно на потенциально опасных участках - мостах, эстакадах.

По его словам, запасы материалов на зимний сезон сформированы в полном объёме: закуплено 37 тысяч тонн песко-соляной смеси, 1500 тонн реагента для дорог и ещё 500 тонн - для обработки тротуаров.

Полежаев выразил обеспокоенность тем, что некоторые водители до сих пор используют летнюю резину, и призвал их как можно скорее перейти на зимнюю. По его мнению, в ближайшие дни эксплуатация автомобилей на летней резине станет особенно опасной из-за ожидаемого похолодания и гололедицы.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
67%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlV3V0JBRWl5am9lY2gzbnlaSk04REE9PSIsInZhbHVlIjoiZUtOdTVMRXN0bys4cEhvcDhWVHFtblBnN2ZnZUQ4elhCdEdRL1N3TXpWTEZ1WXhxRHhMT1JqNUFIT3lPaWxhbXQ2TDRaaWFNMkJkQk1vTzFENXNMbm92VFlsUjc4bUVpc3cyM0p4U2E0d2E2MnVuU1R3MTVqSHo5RmttWjUvQVpDZ2loaVJSWEJleUFwaHpFMUwxRmNMdVpqRlZJeFFvUHJ3OHUwd29jVFpDVHVtSUlHVldsbjZzMHo5S2E3Y0lJazBFTWoxQ1BtN1c5STl6RUtpbllycU9DRVN2Vi9jdmZnQWx4ZnczTzBWQkN1Q1ZHYmhQaDVyVStieTNwWXNVV1FlTVlGK1F4QmRxajdoS2k5d2R3TS93ZzhQWFkzRnVVTWI0Y2xMOHNId0lBcS9UeFp1dnRNVVVlWkhtWWhoMC8vSnA4V3R1YytaTlh0RXhjT3pNd1hpSTJUYTF6SzBEYWpWc0RPclJ2eUxqZkx3QWJ5dFJycUVDa3AxMUlHUGtmSjBFdmwzNE9UUk1IUk5kbkNROHdaTVk1RUhvVTVNdUZqTU81ZGphbmFYa1dzTmVZSGl0ZEs1bHBPS2JXbWllaCIsIm1hYyI6IjUxMzRlZGM3NTkwOGFlZjY4MzVjZTVjN2M4OGIyMzY2NzBiNzIwN2FkMDkwNDkwMTc0ZGNmYjNjYzAzNDgwMDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5aTERqTXNTdVI5a2dSUlY1L1VYeWc9PSIsInZhbHVlIjoiTjlZSktVbDROVkU1cG1FNXZFQStTTElrZGhuVFQ0TklGWjBMUnYxR1N6ZjFndkFUcUxtZW9aa0V4Ym1LZnp2NGw2Z1FKMFlhZlhtK0Q1azJQNVQ4ZDFaOG1hc3ZlRHJqYjFZdDF5V0FSeW5iN3RlNFo3d1gwVks4SkFManI4SW1VR0wvYnNCV016dEd2Nnc1TXN1elQ2ZnJiOUZEYzU0MzIvaTk2eHBWajh4S013V0UrUENMVWMrUThQWExobjdGd09WQy80djdHb0VxNDRtUmU5bTVzSUZ0U2Q2RWE1N28vdTl0ZVh3ekxZSER1b2RRVUw4NjZ3RnIzd3M0Qks4bFluSnJtU0grUHVQTzdoWGJJWEpWQkZZcEs5c3NoaGNjWWhVaCtlVG5LVVdjZ01kWWplNGtBeVczbU1QSjdJVnBSNVZBdnpIVE5OTC9hMTRTWGUxRE81NWlxa2JrQUd5YzhpQ0dtSXVMREVpeHZIdGpSRU9YRmFEOVdPdTNpRkl4b1JRZ2ppY2lYbitXVVpnSUluN3VlQm1WbklLS3UzaXNlRTR4TjlBQlBFbXI4a3pnS3NuKzdPWUNzVXgzN1o0WnBtOU9UQjBNc3pVcHBtOEY5cElPQmRoZVJjbEs0VkRWSll3dHg5VE5MQ2dwZ3JuZGNRL2xWbkIyUDU3MzRacW4weisyUm90VDhvMGVzYXpQVExqbDZHbVFHaVRDeVdZZlpWSUx5aW9HLzgrbGo1bzN0TnNWS0xFNW5SN0VCczB0L0Rpc1FDTmI4UzhZTDNKL3hFdm1iT05ucGk5bXZVR2dvL05xV2cvNzZCTVJxRzZPQTU0UHJoTy9SUjR0dkJ0VyIsIm1hYyI6ImYzODcwMDNlMTE5MmUxYmMwNDI5YmJlODk3ZGQyZmM3MzBjY2M1ZmExZDFiMzhhNzhkMTM0OGQ2ZDY1M2RmNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+