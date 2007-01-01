Власти Калуги заявили о полной готовности к зиме

Калуга полностью подготовлена к наступлению зимних холодов и снегопадам. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Василий Полежаев на планёрке 8 декабря. Он отметил, что коммунальные и дорожные службы уже принимают меры для обеспечения безопасного движения автотранспорта.

Полежаев напомнил, что городские службы уже начали обрабатывать дороги песко-соляной смесью и химическими реагентами. Для оперативного реагирования на погодные изменения круглосуточно дежурят специализированные машины, особенно на потенциально опасных участках - мостах, эстакадах.

По его словам, запасы материалов на зимний сезон сформированы в полном объёме: закуплено 37 тысяч тонн песко-соляной смеси, 1500 тонн реагента для дорог и ещё 500 тонн - для обработки тротуаров.

Полежаев выразил обеспокоенность тем, что некоторые водители до сих пор используют летнюю резину, и призвал их как можно скорее перейти на зимнюю. По его мнению, в ближайшие дни эксплуатация автомобилей на летней резине станет особенно опасной из-за ожидаемого похолодания и гололедицы.