Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужские чиновники объяснили, как льготникам доехать в Анненки
Авто и транспорт

Калужские чиновники объяснили, как льготникам доехать в Анненки

Евгения Родионова
08.12, 14:55
1 687
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 8 декабря, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой уделить внимание маршруту №31.

По её словам, транспорт очень истрёпанный.

— Со всей области люди едут в областную поликлинику и инвалиды в том числе, которые никогда может быть и не приехали бы, но обстоятельства складываются таким образом, что по месту жительства нет нужных врачей. Льготная категория граждан вынуждена платить. Обратная ситуация складывается для инвалидов из Калуги: для этих граждан в моем Обнинске весь транспорт льготный, даже маршрутное такси, - написала женщина.

— Маршрут № 31 обслуживает частный перевозчик. В направлении Анненки можно воспользоваться общественным транспортом с предоставлением права льготного проезда 20л, 30л, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги. - Улучшение транспортного обслуживания в направлении микрорайона Анненки планируется в течение следующих двух лет. Мы заменим текущие транспортные средства на более вместительные, с предоставлением льготного проезда, и рассмотрим вопрос увеличения количества транспорта, - добавили в органе местного самоуправления.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
14%
0%
0%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRDQ3UrMmI1aGJKRlhuNDhPUmZONGc9PSIsInZhbHVlIjoib3R4ME1EZWFUSTROZVgvZGhjUFFZd2lUSXllWFdKYVBrVk5reHh3VTVha0d6a1NVQ2wwYk51WmErSFhWZnJON2JyKy9BM3BkeFBac0h5cklXdW80cUJvYk9BVWhWMmJkZ3VNSk11WitzdysyVVN4dmplUDlKWmsvd1Zvb2VXN0ZIL2JXb2xoSVVWd0UxVy91WEdTZys4VTNuRkdIeGhST2xydnF0cEw4Q1RTRHBwckxRV2dMVW5rcEp2K1FhRElpSlhaSUp5SHMxUzhDYkcrNWtDZmRXaTBCV3VzcEtVbWZOQ2ppYStRZHJ2c3IyTW5MVFlvSTFJR3k1aGMwc3hTT3dYUXJOR21Pc3l5aE5kWXZ5V1hacG93STltbkVRVU13OEVxcWpNd2dWbGlkZjRyUGNlY2dBb2hPZTNVRHQ2cDYrUkVZa2hpZjgzNGFPTGFZSEprNkJ1ZEc4dW1wQ1Z3M1E5cmJRNjk5MVdMaEtHY2pvMnF0ZFZVeGppQ3M0eGhYNlp0dkhoUkFLdTB2VkRIdHlNeVdlbys2RVZTcVVKTWJKSUwwNGFJN0ZKbkRvOXFzWVZVUVh5NkpQdjdtQUZFNCIsIm1hYyI6ImMzZjRjMGJkNGVjZTQ5ZmRkNTY0OWUzNmMzMjhkMDY0N2NhZjk1NDIwZmQzNjNkMDBjMTc4NTFiMmU3ZmJjMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik41bzVEclVyMngrb3JEQnZ1V25vSFE9PSIsInZhbHVlIjoiZHdCSENMbFh6cW9rci81cnZxc3lmRUR3dzRYb2ZFWTN6aHFkdlVrRWVTVHY2TUpKeVZSejR2ZkVEMVVkQ2NnMFBLT1dJY1NLcEYzdnd3WVVXTm1VdUJNNWxicmFOMUZzT1lwaXV1Wk1hcm0vekxJbUJ4MllEKzFyVGpFNVBVSS9IQXlPZ1h0YU5Ya0UwdXlhY3d0Z0hTcDZxRVl6UDFqYTJnamRGMHF3MXZuMlVvQXRWanF0V3hlSnFrZ3UzaklqQVNZWW9yL1ZWaHRJOWlpenVBL3ZtY3pWK2k1bFFlbjVadXdoeXdXZ0lQVFh2T1Nub3pXZm5QUDFLMVI0V0xEbXRlQ1Mvc21NU0JnTWFiOFZHSmtYR2RiY0VnTnk4bTU1VlZoNEFldmJrcUxZc2ZJMFArOVc2Z2I5cG5zNGFKZmxlVnk0N3N0Ullpby9jZTJ5OWtkOUdRczJZbUM1aFIxb0lBTVdvOFhQRGRFalBDRHYxSGJrRFRNVGw2WmRJUmJDWmVpWVd2OHlDWDErSnNuS2xWMEsxVFh6ODN6cnZ5SkxKOW1DcnFwbEJwcnZWUHJqKzF2a0lwV3pid3IrTVVaWnRvT1Rrd3YrRmRlY3VZaWs4R1VEVU9kY1pLRXF1d2VET2gvNEppSDg4SnQ2Q0tLczBhd1NVR016a1E4OEFMN1Y5cWg3NlcxN0VycFVYdWhqb21CM1I0R2gxcUxSd3g1bVdmeUdMVjhyaHFYdEwxeG1wSE5uYStaTUdGdDJ6eHg5WCs4QmJsMW4zaGJmTjFmQ0lUa1Z0anNDRDJGN0lLQWhXVUJVakt0Yzh2TTg5TnM0eEpOcytSUUx1K0cwUEdSeSIsIm1hYyI6IjM1Y2Y5ZGE4YjYzMzRjNzdiNDAyMTYxMmRkMTVhMjYyNDMzMGIzZDA2MzVjYjdjMmEzMzBlOGFlNzk1MWQwOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+