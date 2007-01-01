Калужские чиновники объяснили, как льготникам доехать в Анненки

В понедельник, 8 декабря, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой уделить внимание маршруту №31.

По её словам, транспорт очень истрёпанный.

— Со всей области люди едут в областную поликлинику и инвалиды в том числе, которые никогда может быть и не приехали бы, но обстоятельства складываются таким образом, что по месту жительства нет нужных врачей. Льготная категория граждан вынуждена платить. Обратная ситуация складывается для инвалидов из Калуги: для этих граждан в моем Обнинске весь транспорт льготный, даже маршрутное такси, - написала женщина.

— Маршрут № 31 обслуживает частный перевозчик. В направлении Анненки можно воспользоваться общественным транспортом с предоставлением права льготного проезда 20л, 30л, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги. - Улучшение транспортного обслуживания в направлении микрорайона Анненки планируется в течение следующих двух лет. Мы заменим текущие транспортные средства на более вместительные, с предоставлением льготного проезда, и рассмотрим вопрос увеличения количества транспорта, - добавили в органе местного самоуправления.