В Калуге троллейбусы ходят не по графику

Об этом написала калужанка в понедельник, 8 декабря, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, они ходят безобразно.

— Закупили новые троллейбусы №10 на маршрут. Они ходят не по графику и друг за дружкой. Стояли сегодня на Поселковой 20 минут. Пришёл троллейбус старого образца в 7 часов 40 минут весь забитый, водитель открывала водительскую дверь, пробивала нам билеты, а другие залезали в задние двери, - рассказала о проблеме горожанка.

— В диспетчерской трубку не берут. Почему ходят не по графику? - добавила женщина.

По словам представителя Администрации города Калуги, автобусы ходят по графику, могут быть небольшие погрешности из-за дорожной обстановки. В час пик наполняемость всех транспортных средств максимальная.

— Постепенно все старые троллейбусы будут заменены на новые. Новые троллейбусы внутри салона оборудованы валидаторами.