В Калуге сломался светофор

Об этом, в воскресенье, 7 декабря, сообщил калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». По его словам, светофор завис.

— В районе 906 базы завис светофор, моргает желтым-красным на одну секунду и опять моргает желтым. Можно сегодня починить? Завтра с района не выехать будет, - написал мужчина.

— Сегодня-завтра выйдем на место. По возможности сразу отремонтируем, - ответили в Администрации города Калуги.