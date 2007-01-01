Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге сломался светофор

Евгения Родионова
07.12, 15:24
Об этом, в воскресенье, 7 декабря, сообщил калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм». По его словам, светофор завис.

— В районе 906 базы завис светофор, моргает желтым-красным на одну секунду и опять моргает желтым. Можно сегодня починить? Завтра с района не выехать будет, - написал мужчина.

— Сегодня-завтра выйдем на место. По возможности сразу отремонтируем, - ответили в Администрации города Калуги.

