В Калужской области женщину будут судить за покупку поддельных водительских прав
Авто и транспорт

В Калужской области женщину будут судить за покупку поддельных водительских прав

Евгения Родионова
05.12, 16:01
В пятницу, 5 декабря, прокуратура Износковского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы.

По словам прокуратуры, её обвиняют в приобретении и использовании заведомо поддельного удостоверения.

— В сентябре женщина нашла в интернете предложение о покупке водительских прав без обучения и сдачи экзаменов. Она перевела деньги и отправила свои данные, после чего в октябре получила по почте готовое удостоверение на своё имя. На следующий день после получения прав она села за руль автомобиля на территории района, где её остановили сотрудники ГИБДД, - рассказали в прокуратуре.

Проверка в базе данных показала, что права с такими серией и номером были выданы жительнице Свердловской области. Сама женщина официально никогда не получала водительского удостоверения.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

Новости по тегу
авто и транспорт
