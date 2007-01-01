В Калужской области будут судить мужчину за смертельное ДТП

В пятницу, 5 декабря, прокуратура Жиздринского района сообщила о завершении расследования и направлении в суд уголовного дела в отношении жителя Брянска.

По словам прокуратуры, его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека.

— Обвиняемый в январе управлял автомобилем на автомобильной дороге М-3 «Украина» на территории Жиздринского района выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим легковым автомобилем. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, - пояснили в прокуратуре.

Если его признают виновным, он может получить до пяти лет лишения свободы.