Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Бензин подешевел в Калужской области
Авто и транспорт

Бензин подешевел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
05.12, 12:52
0 441
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Данные об официальной статистике в пятницу, 5 декабря, опубликовало правительство региона.

Розничные цены на бензин за период с 26 ноября по 3 декабря уменьшились на 0,17 % (0,11 руб./л), на дизельное топливо - увеличились на 0,22 % (0,17 руб./л).

По состоянию на 1 декабря в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимала третье место по бензину автомобильному (62,84 руб./л) и второе место по дизельному топливу (70,26 руб./л).

Новости по тегу
авто
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
0%
11%
0%
89%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtnNDF6KzVKbnFHQVVyTVF2WVg0RlE9PSIsInZhbHVlIjoiYlpvTDg4WGZtbDdFd1BhejVLeVdTaXNMK2pINVZQTWFabDAza3EybmxMK1dpbWp6dHpkczNaT2ZBQU0zNE1pK2ZqalY1aE5sVjFGZU9TcXhMY0toNWltNm1CVk5XNEhTZzJOcmlLWjF2UUZIVEdEOEVlZTlaemlNN1o3TkN0enJ4bXMyT2xpclJaSkl4c3lNZC9vRGNMeXl5ZWh2eG1JOFlGUzNscE9ySHJabXdwbDlnNVNJTTJYdVlNZUlWTDA2bXFReHZTN3BDM201WXBtY0tqV2ZYb1BKT004dlRGVmxLa1FucFduV21BckVEaldVbFkxbG0xOWVTelNRZVFWYnRzVFh4d1pNSXFXeGZicWxFbnE0NkRQakxGdC9RUWlSZVRlMDlqSllGZjRKWlVXKzRkUEo3Mm1sNGVqY0FsVExMaXh1N2FxRlR4M0pVSlUrSmdBdkJkeXhtaVc1L3VJV3B4MGs1VTdXc1ljNXNSdWFxeDl2Y0V5ejVEVFA5TEU5ZndHNU1sTUhPdFc3YzlSMVYxRW5seHdWQWJLL3BhYkpDem1ueTJPbFJQQkFJRFd4S2hZSUsrV3QvMHQyenQycCIsIm1hYyI6IjE3YzgyY2YzYzllMjBjZTFlMDQxNjRjNDFiMTE5ZDExNDE3OGVhZDViYTAzMDIwY2M5MDFiOThhZTE3ZDRlY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklDNzBXOEhicFZ3SzBTMi9yN1JCZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiNzRIRkxmdkl6bTBXVTZMRzNLU0ZJaTIvcWFYSnNZR2dkRlFQeklFcXoyamZrL09NVlZXZjJuNnl2ZHExeUoxMFdYMmMyVTRkS2hmUWNuQzEwZlFldWdRRHNHbDJWaFhrVTdIcTFFSVhyVXFHZnl3VUdiT0J6R3piS1VOdXloODdZMGRTUjhTMlJNUzc4elhUZWplenEyeVdQTEt1R09XQVVFemx3bStKS2RtYWtsMlhUSXRxYk5mYWNUM3JOUTJXRmZnUUJ3VXhoVDFuZUZFY1dIYnY5ZEpZblRzcnZjb1BPNG5XN2pWYnZhZERjbWN2QlZjVzB1eHlxNENEcEdKTTgxSjI3TWtFbWNBcmJTUVM5L25jZVdjTXdPOXVvQTNVdkRMTFFzTno5OCszYUg3L0laRHBTN0JUYXVzYkF4b3p2dS8vaUNONFhQN2VKUUNwcDJweUJLYSswTHBDZGlJY2JwaUxJeU0yYzljalZ6RG42Zy9VNGoySG1JZmF5OFZobVdsOEE2WitsYklFWGtBZ3UyZmFZSERKaU1jYzF4dUZiTzB2Z28vTHhLWFArejE0RG1PQlJwRlEvdGJCSWkvdzJKSzN4ODlza0E3UDg2cG1CSmNaWEU2OFN1Nnh1TDUwTUM2RmF5UU1EY0c0a3YxbCtudFFneTk4UGVnb3YxeVBvRUpiRHJsNU1mMW1qTHdNTUtRUTk5VVBSaXdzNzUzTGZ2Z3B1M2pSdTA4bDA3NTBsRVp4WFNKUDR0NE9nSEZxaGxLNWFTOWl3bTVRT09hdzlIejVlaUhnN1FnbEpkZGoxMnN1RlRjbWN1UE1kOUNNaXRraVdKZEFuS0w5OUpqYyIsIm1hYyI6ImM4NzQ1ZjIxYmRiNzdkZmVhNzE0MGRjM2Q3NmZlZmU0MWFmNTNjMTg4ZTE0YTJkMDMzYjA2MDM0MWUyYmNmN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+