Бензин подешевел в Калужской области

Данные об официальной статистике в пятницу, 5 декабря, опубликовало правительство региона.

Розничные цены на бензин за период с 26 ноября по 3 декабря уменьшились на 0,17 % (0,11 руб./л), на дизельное топливо - увеличились на 0,22 % (0,17 руб./л).

По состоянию на 1 декабря в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимала третье место по бензину автомобильному (62,84 руб./л) и второе место по дизельному топливу (70,26 руб./л).