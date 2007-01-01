В Минтрансе объяснили отсутствие разметки на дороге после ремонта

В четверг, 4 декабря, калужанка сообщила об отсутствии разметки на участке дороги от поворота на Звездный и до поворота на Корекозево в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, наносили временную, но она уже стёрлась.

— Обочины также не обозначены, я понимаю, что дорога после ремонта ещё не сдана, но разметка просто не обходима. Сейчас темно, дорога то мокрая, то туманы, отсутствие разметки создаёт опасные для жизни людей ситуации. Будет ли нанесена разметка в ближайшее время? - написала женщина.

— По сообщению федеральных коллег, подрядчику было выписано предписание выполнить разметку. К сожалению, работы не выполнены, - прокомментировали в Министерстве транспорта Калужской области. - Сейчас погодные условия не позволяют это сделать. В начале дороги установлены информационные щиты об отсутствии разметки.