В четверг, 4 декабря, калужанка написала о проблеме с парковками на улицах Пухова и Высокая в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, после завершения строительства двух многоэтажек нет места для стоянки автомобилей.

— Местные жители ставят свои машины на междворовых проездах, просто больше некуда! На месте снесённых домов строят 14-этажку с двухуровневой подземной стоянкой. А ведь могли бы сделать стоянку на месте бывшей спортплощадки (раз не смогли её реконструировать под спорт), но её непонятно кому и зачем отдали - теперь там за глухим забором что-то строят уже много лет. Проработайте, пожалуйста, проблему парковок, - написала горожанка.

— Если дом стоит на кадастре, то жители могут принять решение об установке шлагбаума при въезде во двор. Строительство парковки на этих участках не планируется, - ответили в Администрации города Калуги.