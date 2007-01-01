В Калуге продлили акцию «Внимание! Пешеход!»

Акция «Внимание! Пешеход!» прошла в Калуге в конце ноября, но число наездов на пешеходов не сократилось. Поэтому Госавтоинспекция решила продлить мероприятие: с 2 по 5 декабря дополнительные экипажи ДПС будут дежурить у самых опасных пешеходных переходов.

Инспекторы будут работать в утренние и вечерние часы - когда на дорогах особенно много машин и пешеходов.

Основная цель - напомнить водителям: нужно уступать пешеходам и быть внимательнее. А пешеходам - не забывать о светоотражающих элементах, особенно в тёмное время суток.