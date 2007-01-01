Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области каждый пятый пострадавший при обгоне погибает

Дмитрий Ивьев
04.12, 15:41
0 238
Обгон с выездом на встречную полосу остаётся одним из самых опасных манёвров на дороге. Только за 11 месяцев 2025 года в Калужской области зафиксировали уже более 5 тысяч таких нарушений. А с начала года из-за подобных действий произошло 127 аварий - в них погибли 53 человека и ещё 218 получили травмы.

Особенно тревожит статистика: каждый пятый пострадавший в таких ДТП не выживает. Это значит, что одна ошибка за рулём может стоить не только чужой, но и собственной жизни.

Госавтоинспекция Калужской области 4 декабря напомнила водителям: обгон - не повод рисковать. Даже если кажется, что успею, лучше подождать.

