В Калуге появились опасные для водителей ямы

Фото: Правобережье Калуги.

Фото с Правого берега в четверг, 4 декабря, опубликовали в официальном сообществе района в ВК.

- По Правобережному проспекту производится ремонт, но все ямы не огорожены и без светоотражающие знаков! В такое темное время года, как такое возможно? – задается вопросом местный житель.

Ранее управление городского хозяйства сообщало, что правая полоса станет выделенной для общественного транспорта.

- На данных участках ведутся работы по восстановлению ливневых колодцев, которые серьезно просели и мешают безопасному движению общественного транспорта и автолюбителей, - прокомментировала замначальника управления городского хозяйства Татьяна Арен. - Будем по максимуму в текущем году выполнить данную работу.