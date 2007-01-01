Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге появились опасные для водителей ямы

Дмитрий Ивьев
04.12, 09:39
0 602
Фото: Правобережье Калуги.
Читайте KP40.RU:
Фото с Правого берега в четверг, 4 декабря, опубликовали в официальном сообществе района в ВК.

- По Правобережному проспекту производится ремонт, но все ямы не огорожены и без светоотражающие знаков! В такое темное время года, как такое возможно? – задается вопросом местный житель.

Ранее управление городского хозяйства сообщало, что правая полоса станет выделенной для общественного транспорта.

- На данных участках ведутся работы по восстановлению ливневых колодцев, которые серьезно просели и мешают безопасному движению общественного транспорта и автолюбителей, - прокомментировала замначальника управления городского хозяйства Татьяна Арен. - Будем по максимуму в текущем году выполнить данную работу.

