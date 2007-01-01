В Калуге выделят полосу для общественного транспорта на Правобережье
До конца декабря соответствующие знаки собираются установить на улицах Генерала Попова и Фомушина, сообщили в управлении городского хозяйства.
По крайней правой полосе смогут ездить автобусы, троллейбусы и такси.
Автомобилистам туда можно будет сворачивать только для поворота направо или высадки пассажиров, если это не мешает общественному транспорту.
Как отмечают в горхозяйстве, такая полоса ускорит движение общественного транспорта.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь