В Калуге выделят полосу для общественного транспорта на Правобережье

До конца декабря соответствующие знаки собираются установить на улицах Генерала Попова и Фомушина, сообщили в управлении городского хозяйства.

По крайней правой полосе смогут ездить автобусы, троллейбусы и такси.

Автомобилистам туда можно будет сворачивать только для поворота направо или высадки пассажиров, если это не мешает общественному транспорту.

Как отмечают в горхозяйстве, такая полоса ускорит движение общественного транспорта.