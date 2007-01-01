Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Железнодорожный переезд перекроют в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.12, 15:10
Движение на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец в районе деревни Афанасово будет закрыто 9 декабря с 9:00 до 18:00.

Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях, сообщили в среду в правительстве региона.

- На период производства работ движение транспортных средств, в том числе экстренных служб, школьных автобусов, и других будет осуществляться через альтернативные пути объезда, - говорится в официальном комментарии.

