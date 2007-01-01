Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге обновят светофоры на четырех перекрестках
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге обновят светофоры на четырех перекрестках

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:35
1 657
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы планируется провести до конца декабря, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Режим работы светофоров поменяют на пересечениях Фомушина - Новоспасская, Кирова - Московская, Кирова – Ленина и Хрустальная – Заводская.

- Данное изменение предусматривает бесконфликтное движение транспортных средств, регулируемое дополнительной левой секцией светофора, - пояснили в управлении. - Изменение режимов работы светофорных объектов положительно скажется, на безопасности дорожного движения при проезде перекрестков и снизит аварийные ситуации.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
7 оценили
71%
14%
0%
0%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNJVjJ3eGVmZnd0NEtud2l0VXhPWWc9PSIsInZhbHVlIjoiaTdBRVA0VU9KYmY1UlNFNmp2amxpRWxrWnBCZEk2bCsyaWRzMHBTMGt6akdvczZHT0V2VFBqMk1abFp5REFaODBVa2tPS0RDZXAxdGtReEY1Vk0vNHRzQ2dCRUxEdXd5TkZPQkhnQi81TTA4RGlPMTA1N01vcTl4SThKbEZTRnBPc3EwbDc5VGIwRWc5M1lKbnYrWnkvcG95YW9KSVc5a28veE00Q25pZDlwUmQ1NnFSR2F1ZXpGS05CZ014L0E0NThmSi9lRjhVc21FcFVSOHhSTUlIbVh2MGo2WWJHd1NIRGZBWTNhdjRiaXRSRzdPM2ZKNW5qbmRLdkd5OThoWWZUM3B0ZnlzZWJxUXhCcUNrZEQxWVdXbGIrbUhZOEZHaFdYVmdHRml2dG9GRlVTWEp4SW9QQU5sWldJSzErWTUvdS96OUZhd0JWU3owb1EvMnN1dUVtaFV4bTVLeUFrK0RweVNoL1p1bXNuZll3NURYODVLV2YwejBtV2xOamcvSjFKZmUzS2JPRFJMd3RMSW5nTHdjdjdhODR1TlpsdHJCaDNmalFyZ2lVZUFWTGg3V2VqMitUcTdnYWhqVzdHNiIsIm1hYyI6IjMyYjhmM2RhYjQxOTk1MmQ1ZTIwZjU2OTg5ODkxNjUxYjc5YmU2MzA4NDY3ODQ1YWZiM2Y4ZWYyMDMyZmFjMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBWODFlbENFYjE1UTJJWlZNYklqbFE9PSIsInZhbHVlIjoiRWpZOHpKaE9uWWV1dGZ5L0huZmNUTzdHZDRKc0J2aHZOTTJFQzJRWU9uM1pWVDllOHZKQU0xQmJtSWVQVzdqdTVhbGFYNUhMWThlcmdnWTlKdjdPckxrTW9rbXMwQ2VNT01Wd2NNbFAyT1pQdis2TEhqcjJMV0pHWldtSGloUHB5UksyalI4TEo2eThtNk94VDJrK3hlSVFYYi9FQkg3dm9Yc05XY2llVjZDanFjbDNhdXNuQjRnbTQzVHVNVmNLTm8rTkU4ZzBIV0JLRmVZNGY5UmI0UUsyZ2pxeE5WZG80S0NuTXZNOEg0UDIyeW5HL2UyTmc4eU9wZnlNZE4zUmY1M0NvSE15NUlBN0dXZWVTVzNJRHNEQTludjhlNjNIcExhMFBGbDE0ZzRObUhtbjdGWjk2Vk1RVVZjNGFIYldnOU9DaVNtdVk5QmY4RVY0ZmVMYVRrS1oxSFFMdktFRXhsbzdFaWtLMVpXWGlwWlZMcEYzbjJPTG9wWjFjNnB4bDNSNXhtZzN0WmtCYU1KaWNZcFVuUnEwU1Z4VC83V3pienExUXVvYjFOZGhxNG5tRitOaXdNODNiSDlCMnZMUkJVQllDY0tMd210dnFLbnlZQ1daeVhteXpjNU5CN3M5UEl1THNYUzlSVEwxREVuWWQwQVQvVFBrOFEwLzlQVm4yL3QyOHNER3g0dmo5dW9xOEtsRkY2cHZHV2dTNC9nejgyS2JCd2JSWDU5VTB2MHRHMDU1V2Y5ZHRyNDhPdVJrdUJJSnMydVZsM2hSa2N6M3FKbTFEaW1MNFpLdU83MXl6b1owUU0wU1VkUW0vSlF0WVdvTFRUQ2NmK04wbElKTyIsIm1hYyI6IjQ0OGUxZGRmOGM3YTYwZmExMzVmODEwOGY5M2U4NmYyNzkyMDI3NWUwZDcxZTkyYzEzN2RkZmZmODU1YjczYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+