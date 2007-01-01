В Калуге обновят светофоры на четырех перекрестках
Работы планируется провести до конца декабря, сообщили в среду в управлении городского хозяйства.
Режим работы светофоров поменяют на пересечениях Фомушина - Новоспасская, Кирова - Московская, Кирова – Ленина и Хрустальная – Заводская.
- Данное изменение предусматривает бесконфликтное движение транспортных средств, регулируемое дополнительной левой секцией светофора, - пояснили в управлении. - Изменение режимов работы светофорных объектов положительно скажется, на безопасности дорожного движения при проезде перекрестков и снизит аварийные ситуации.
