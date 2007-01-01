Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В центре Калуги ограничили движение

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:00
0 359
Днем в среду, 3 декабря, перекрыта одна автомобильная полоса на улице Георгиевской.

На участке между Баумана и Плеханова пилят старое дерево.

Из-за сужения проезжей части водителям приходится проезжать это место, пропуская один одного по очереди.

