Авто и транспорт
Авто и транспорт

В Калуге будут судить мужчину за наезд на пешехода

Евгения Родионова
02.12, 17:30
Во вторник, 2 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя.

По словам прокуратуры, он обвиняется в совершении наезда на 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.

— В конце февраля житель областного центра передвигался на автомобиле по улице Тарутинской в сторону улицы Зерновой в Калуге, не снизил скорость своего транспортного средства и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за этого он совершил наезд на 72-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, нанесён тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

За преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

