В Калуге будут судить мужчину за наезд на пешехода
Во вторник, 2 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя.
По словам прокуратуры, он обвиняется в совершении наезда на 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.
— В конце февраля житель областного центра передвигался на автомобиле по улице Тарутинской в сторону улицы Зерновой в Калуге, не снизил скорость своего транспортного средства и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за этого он совершил наезд на 72-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, нанесён тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.
За преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
