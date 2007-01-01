В Калуге будут судить мужчину за наезд на пешехода

Во вторник, 2 декабря, прокуратура города Калуги сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 41-летнего водителя.

По словам прокуратуры, он обвиняется в совершении наезда на 72-летнего мужчину на пешеходном переходе.

— В конце февраля житель областного центра передвигался на автомобиле по улице Тарутинской в сторону улицы Зерновой в Калуге, не снизил скорость своего транспортного средства и не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, из-за этого он совершил наезд на 72-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, нанесён тяжкий вред здоровью, - пояснили в ведомстве.

За преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.