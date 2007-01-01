В Калуге расширили зону платной парковки

Машины нельзя оставлять без оплаты на улице Гагарина – на участке от остановки общественного транспорта до перекрестка с улицей Георгиевской.

Стоимость парковки – 35 рублей в час.

- Платная парковка вводится для улучшения транспортной ситуации на особо нагруженных участках улично-дорожной сети, увеличения пропускной способности и исключения препятствий для движения общественного транспорта, - говорится в официальном комментарии управления городского хозяйства.