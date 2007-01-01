Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Новые автобусы для Турынино выйдут на маршруты поэтапно
Авто и транспорт

Новые автобусы для Турынино выйдут на маршруты поэтапно

Дмитрий Ивьев
02.12, 12:47
0 467
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Поступившие в Калугу в середине ноября 20 новых автобусов ЛиАЗ пока не вышли на маршруты, соединяющие центр города с микрорайоном Турынино. Об этом сообщил 1 декабря первый заместитель главы города, начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев.

По его словам, техника сейчас проходит обкатку и проверку: производитель устраняет выявленные недостатки. Однако основная задержка связана не только с техническими вопросами, но и с нехваткой водителей. Эту проблему также пытаются решить, хотя процесс идёт непросто.

Тем не менее, запуск новых автобусов на маршрут № 41 (Турынино) планируется поэтапно: до конца 2025 года —3 автобуса, с 1 марта 2026 года — ещё 6, с 1 июня — ещё 6.

Оставшиеся 5 автобусов пойдут на усиление других направлений - маршрутов № 8а и № 73.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJlM3g4SHQ2aDB2ZmNVV0c2SmFTL0E9PSIsInZhbHVlIjoiQnZmUG11VWsrTmx4QldNbkJCQUM1VlNEc2dBQlZ3N2thR0FKQWRhQkVPWnhLUDVhS0ZoOHd3VjBac04vVEhnT3g4Qm1tYndyWjcrbmUxUWovenVRSXRDL201cEl0OVFZR2NUVXkwck41N3dCTnNmbDQwSFpwZ2IzbHMzMytTbnBjbU1zWTZkSXhycnN1V2dnd094UkIzNHNoZ2d0N0NOL2pNVWNQWi9VNzFTQThEVEcrdUpURkR3bWNKQnZsdUo3RjJYZGtVa05FZGZiSmpjMlQwUi9xZXZsMDBOelllUCtsL1VRcXBYTmk1STJhd25PaFlUTEtXenAxdnpua0xSMjFoZUNRZWZFUE1YaW1BeTRJZmJxTWwxODlrbzA2NjFEOGMwL0czQktyemdOTWtMTlZ2bTdGYWpTTnEvZkc5NHJVb1BOZ0F3d0N6QWdROTZ5SW5mcFFZVC9CZDZOWWhZeTBKNDZMU3lacVU2QUIvTldpNEI4aGxXM2xGcXpHMlNtckpHK0duT2cyRTFNS21mbjZlakZONk5FbkQyc0QzbXA0OEpSbmMxeUJUc0U5QkRxcjZXWnNOVTg2ZlkvMjhTUiIsIm1hYyI6ImU1ZDA2ODJiYTk0YWQxNDQ0NjNlMTNkZGI5MTU3ZTZhMmFhNzY5ZjEwMzFlMDk1NDE4NDA1MmM3NzAxYzFjZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJLeTV1RlgrY1ZYWXprQ1MyNnhUMFE9PSIsInZhbHVlIjoiUTUzZnNxV0pvUUF6bTBWYU9JL2dRRXFUNWF4OHlCY0pZTXNwSWtEOVNrejFKUkNzM0R5d2VobmxBTERtR3ZEWEtmWjZpa1hpOXJJTWQxNFc4ZStiWndNc2YrWmdyRitOUGFWbkkxNndudGlhYXNOelRHSlp2WjliVjBlNU9lTE92RVB5ajhKcEdUQlZOT0xzRlV5Nytad0p5Wks1Z0U2aCsrNlB4Z0ZCQ0o2YUoxY2tZZXFKdkNET2VWanJBSzFsSEZtbVd6Tkk5WWNiNnJyV01tWDR3Vms5VGFSVUQ0VDFvVy9QSitrVytnZkRaWU9oMkJLTmZRQmZnUGpTVlVnZmxBRmYxSFZuRS8zOVVxNkFnZmRzOHhHTFRuTVNSK0lUN29UVmkzeDU3Mk4wbUxnc2t5WnI0SVJDc0hlNW5OcDFrU01xWEY5TU9HQUxmNldtMUlabDFxMHpsd2lwanQ0Nm9sdUMyUXFYandjbERMcThaeVhrVmhNOEp5WHVRd21wVko0S1k3Q0RMMTg5NEIyOEFvVjVyTWo3SzBuYWgvM2EwZ0srK29kUUJteVpTU0k1QUVsdjBJRjBtbW5yWGUzOHVad0dTcDdsWnJOU3FtOUN5VXY4N0N6cjllWmF4dlJaeDBLcUxjRXpOME45VUFINksxZkJnWkg5K1IwZHpjMHUzM3d5RHlTYUFxZVd1VU16OXJISUdzWHF3bkN1VTZ5Q2lKSTFCdXNuZ2FwajNYK3pYbi83SkNZRHFmdTFPRTZrSGNPbnQ5UEtObUZ1K0pueW8xMXZnN0VmSXQrMC9uS0RhdkIwdjNpcWoxNzJhNkZBSGt1Q2Y3Q0xtLzRsWVc1eiIsIm1hYyI6IjI0OWI3YmQ2MmIxYjIwYTYxZDJkNDVmZDg5MDEzN2RkMGRmYzM4NDc2ZDJmNzE0ZjY4YmZhYmEyMGMwOWNjMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+