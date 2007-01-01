Новые автобусы для Турынино выйдут на маршруты поэтапно

Поступившие в Калугу в середине ноября 20 новых автобусов ЛиАЗ пока не вышли на маршруты, соединяющие центр города с микрорайоном Турынино. Об этом сообщил 1 декабря первый заместитель главы города, начальник управления городского хозяйства Василий Полежаев.

По его словам, техника сейчас проходит обкатку и проверку: производитель устраняет выявленные недостатки. Однако основная задержка связана не только с техническими вопросами, но и с нехваткой водителей. Эту проблему также пытаются решить, хотя процесс идёт непросто.

Тем не менее, запуск новых автобусов на маршрут № 41 (Турынино) планируется поэтапно: до конца 2025 года —3 автобуса, с 1 марта 2026 года — ещё 6, с 1 июня — ещё 6.

Оставшиеся 5 автобусов пойдут на усиление других направлений - маршрутов № 8а и № 73.