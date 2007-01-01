В Калуге чиновники объяснили причину отсутствия «лежачего полицейского» на Молодежной

В понедельник, 1 декабря, калужанка сообщила о необходимости установки лежачего полицейского на пешеходном переходе на улице Молодёжной, 44.

По её словам, он необходим из-за высокой скорости машин.

— Сил больше нет, машины носятся, как угорелые, на пешеходов им наплевать, стоим там по пять минут, ждём совестливого водителя, который сжалится и притормозит. Нам обещали заборчик на Молодежной поставить, отделяющий тротуар от дороги. По этому тротуару дети до школы добираются, идут, играют, толкаются, а на дорогу в любой момент могут вылететь машины, - написал женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Поблизости находится детский садик № 91 по улице Грабцевское шоссе - там установлены все необходимые искусственные неровности согласно схеме организации дорожного движения. Также по улице Молодежной, в районе дом № 158, установлен «лежачий полицейский», совмещенный с пешеходным переходом. Дополнительная установка искусственных неровностей, камер и ограничений не предусмотрены.