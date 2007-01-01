Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге чиновники объяснили причину отсутствия «лежачего полицейского» на Молодежной
Авто и транспорт

В Калуге чиновники объяснили причину отсутствия «лежачего полицейского» на Молодежной

Евгения Родионова
02.12, 11:00
0 228
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 декабря, калужанка сообщила о необходимости установки лежачего полицейского на пешеходном переходе на улице Молодёжной, 44.

По её словам, он необходим из-за высокой скорости машин.

— Сил больше нет, машины носятся, как угорелые, на пешеходов им наплевать, стоим там по пять минут, ждём совестливого водителя, который сжалится и притормозит. Нам обещали заборчик на Молодежной поставить, отделяющий тротуар от дороги. По этому тротуару дети до школы добираются, идут, играют, толкаются, а на дорогу в любой момент могут вылететь машины, - написал женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Поблизости находится детский садик № 91 по улице Грабцевское шоссе - там установлены все необходимые искусственные неровности согласно схеме организации дорожного движения. Также по улице Молодежной, в районе дом № 158, установлен «лежачий полицейский», совмещенный с пешеходным переходом. Дополнительная установка искусственных неровностей, камер и ограничений не предусмотрены.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZvLzJUbXFnTkNiNzRHV09RakhWdlE9PSIsInZhbHVlIjoidy9LUkJlNkxkUERvb1l5TEhxNmV3NmEweFlaMmgzRXpncFRsQzF5RjV6MGI1K0VTT0hQRGhEcDRLSW50cVhnQjFQb0FiZVpIQ2dqdmkzRENobWJPWDk5TWtIeWpiQzZhdHVvQXhQdmFtSE9tUXJ1TU5GUmlKeGV3b2dHZGIwYnUrT1RPQnNjRUJ5a0ZKV3k5Z3hOaTdKM0ZoTlJ4VGR6aENVUmtHd2d0OWNCZXZsT0c0a3p6VXZ5RXJndUZGRlhjQUlJdURRMktXQXBkR1YzVzc1aUQzcGRFNE5EeWlVbytLMmFXL2hpKzYrcFpYcHgwSlo1TmNMbTNKaitMZUh1R1ZCSjRrU1ROVm15MjIwdzk1eEdPMGdKWERJcERuSS9oekhxVFllRUk1QmpCazRVeTU2eXFHdXpzS1dWdi9tVjlreEJIOEhZSno4MEU1bGlRN2NDeExFek81L1lsam9iTXk2RzlKaHZzU3Aya1hZWkRidVZyUVBqc1hoY1IvV3J5dVhabTgwcEJtay9YQmVVQzdHdEl0ZGU3V1Nqa0FoRTNkRkV1Y2t0eU5oTkZ3QUFoRGt5Z1J6SlRWaXYybkhxayIsIm1hYyI6IjMzYTdlZTFkNzEyN2VkNmRjNjU5YmQ4ZDIwNTQ5MzVmZWQ3NTJkMDBlNmNhNDJhMTBkN2JkNTg5OTIwMjc0ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InEvWC8vVXNFZENXMHg0bFIvZGJhTGc9PSIsInZhbHVlIjoiMC83d2h6R1lRcEhrUUU4R3JzNlhPaldTYzd3WVpSY0xpdzNPTTk3RXB4Y3RYaHRYT3NwNDZ0dk04WGFuS0piVnNoSnVHYXlXRUYrVlMwWUFQUVdJc1RnUGJVb3lmME9PY3Q4L3ZRc0pDb0ErVW85TlhkS3VrUGhCY2U3cGFZcEhlNDhSdXJqOXFBR0pvdzd4TUtMdTRmclBaWWhQUFV2NlRoQ3dkdUNLT001VW5xS084N3RObkR2S1E1b252Q1NJKzBtMHdjMHc4eWxSM2RtM1FZeE0rRWFaZGMrTUdwR1RiWEFXdU84TWpUdStGQkVsNDVtWVYrOURHbHZhTTczaWFoSTBDT0ZjdjlvandYMXB0NjhxbTdOcUY5WmZ2L1RRS2VNOGFJTWRtNFlQczBQNjlnZU5xSmNDVzNqM2t2cEczT3FhcHArNlpjUHEyREFFUEVKNUxMQjJvSU1wLzArWllkYnMxTW00TERORzVoT0NaR1pzb3UzOEt6bVFIZG1wRForM0tFQ3kvZEh6dUFJZWhQNUxibU1aL1Uwc2RYUkRjQkNnRk42d2lGcEpKRnEzT0ZPbmNndnBkMGZ3R3VQS1RaVHFXWnlzQVlVT0l6VlZ0TldVUVoyTnhYZWUvTHA2L1I0SFJ5NnNFOVZNNUpDa2U4c2xyMEIvVitlYTVnR0gwRXk1WTJhR3V1S3JVRzJRbkVubW0xUE9rZVh4OCt5SXJZdWJxWXN4RzdnNnRNWTNIY0JiZWRmMVh0aVVLQXZZY3M5L3Aya3VwTThTK0hDYmpjNHIxU20xNXJsLzlOam9xTUU5MlhBMStFK2ZFNDhqOENIMEJQVGtITjNaTEdnMyIsIm1hYyI6ImI1Yjk2MzRkOWMwOThkMmQzNjY3MzFkOGVhMTQ2OGNjOGJkZTMzMDMwZDJiYmY3YTMwYmQzMWMyMGUwODBlZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+