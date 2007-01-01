Афиша Обнинск
Мост в Козельске откроют 29 ноября

Дмитрий Ивьев
28.11, 15:35
Именно на субботу запланировано открыть движение, сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

Как мы уже рассказывали, с весны в районном центре приводили в порядок мост через реку Клютому.

- Подрядная организация по сути построила новый современный мост на месте старого, - прокомментировал министр. - Также установлено новое барьерное и перильное ограждение, дополнительно устроены тротуарные дорожки, подпорные стенки, водоотвод и искусственное освещение.

