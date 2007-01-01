Мост в Козельске откроют 29 ноября
Именно на субботу запланировано открыть движение, сообщил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Как мы уже рассказывали, с весны в районном центре приводили в порядок мост через реку Клютому.
- Подрядная организация по сути построила новый современный мост на месте старого, - прокомментировал министр. - Также установлено новое барьерное и перильное ограждение, дополнительно устроены тротуарные дорожки, подпорные стенки, водоотвод и искусственное освещение.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь