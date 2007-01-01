Афиша Обнинск
Авто и транспорт В Калужской области чиновники рассказали, как будет решаться проблема со школьным автобусом
Авто и транспорт

В Калужской области чиновники рассказали, как будет решаться проблема со школьным автобусом

Евгения Родионова
28.11, 16:21
0 176
В четверг, 27 ноября, жительница Жуковского района Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с предложением рассмотреть другой вариант транспорта для школьников из деревень до места учёбы в селе Тарутино.

— Вы озвучиваете в проблеме с автобусом несоответствие ширины дороги. Родители предлагают рассмотреть другой транспорт: маршрутку, газель, машины. Какой вместимостью транспорт разрешён на этом участке дороги? - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Дело в том, что на уроки детей может подвозить только школьный автобус. Централизованная организация иного транспорта для перевозки детей, к сожалению, будет считаться нарушением, которое не может допустить автоинспекция. Сейчас обсуждаем возможность проведения дорожных работ в течение учебного года.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

